PREVISÃO DO TEMPO: segunda-feira (8) com pancadas de chuva no Norte

Por Sophia Stein / Brasil61
Publicada em 08/09/2025 às 07h50
A previsão do tempo para esta segunda-feira (8) indica muitas nuvens com possibilidade de pancadas de chuvas acompanhadas por trovoadas isoladas no Amazonas, Acre, Roraima, Amapá e Pará. No Tocantins, o tempo segue com predomínio de sol ao longo do dia.
Entre as capitais, a temperatura mínima deve chegar a 21°C, em Rio Branco. Já a máxima prevista é de 39°C, em Palmas. A umidade relativa do ar varia entre 20% e 100%.
As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
