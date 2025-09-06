PREVISÃO DO TEMPO: sábado (6) chuvoso na Região Norte

Publicada em 06/09/2025 às 08h00
A previsão do tempo para este sábado (6) para a Região Norte é de alerta de chuvas nas áreas do Acre e Amazonas, principalmente Vale do Acre, Sudoeste e Sul Amazonense, Vale do Juruá, Madeira-Guaporé, além do Norte e Centro Amazonense.
Muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas isoladas nas regiões de Roraima e Amazonas. Enquanto no Acre, Amapá e Pará a previsão é de muitas nuvens com probabilidade de chuvas isoladas.
No Tocantins, o cenário é de tempo aberto e claro, com sol o dia todo. Enquanto em Rondônia, o dia será de sol com variações de nuvens.
Entre as capitais, a temperatura mínima prevista será de 21°C, em Rio Branco. Já a máxima será de 38°C, em Palmas. A umidade relativa do ar varia entre 20% e 90%.
As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
