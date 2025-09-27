Tempo

PREVISÃO DO TEMPO: Sábado (27) com chance de chuva em grande parte da região Norte

No Pará, os principais municípios afetados pela chuva serão Portel, Itaituba, Altamira e São Félix do Xingu. Em Tocantins, a região do Araguaia também terá chuvas intensas desde a manhã até à noite