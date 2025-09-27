PREVISÃO DO TEMPO: Sábado (27) com chance de chuva em grande parte da região Norte

Publicada em 27/09/2025 às 08h00
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de perigo potencial de chuvas intensas para todo o estado do Acre e de Rondônia, abrangendo também uma extensa faixa da zona leste e oeste de Manaus e a região sudoeste do Pará.
Durante o período da manhã e o da tarde, a expectativa é de muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas em todo o estado do Amazonas. O mesmo quadro é esperado no Acre. Em Rondônia, a principal faixa atingida pelas chuvas inclui os municípios de Machadinho do Oeste e Vale do Anari. À tarde, as precipitações se estendem por todo o estado.
Já em Roraima, praticamente toda a unidade da federação deve registrar chuvas isoladas, com exceção da região de Uiramutã, onde a previsão indica tempo mais firme, com poucas nuvens. No Amapá, a maior parte do dia será de poucas nuvens por todo o estado.
No Pará, os principais municípios afetados pelas chuvas serão Portel, Itaituba, Altamira e São Félix do Xingu. Em Tocantins, a região do Araguaia também terá chuvas intensas desde a manhã até o período da noite.
Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 22°C, em Rio Branco. Já a máxima pode chegar a 37°C, em Boa Vista. A umidade relativa do ar varia entre 25% e 100%.
5 Motivos para saber das previsões do tempo
Agricultura: garantia de uma boa colheita;
Marinha: proteção dos marinheiros, dos navios e dos passageiros;
Aeronáutica: proteção e segurança dos pilotos, das aeronaves e dos passageiros;
Pesca: condições favoráveis e seguras à pesca; e
Turismo: garantia de um passeio e de uma viagem feliz e tranquila.
Importância das observações meteorológicas no INMET
As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).
As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
