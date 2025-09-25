PREVISÃO DO TEMPO: quinta-feira (25) com nuvens, pancadas de chuva e trovoadas no Norte

Publicada em 25/09/2025 às 08h00
Porto Velho (RO) terá nesta quinta-feira, 25 de setembro, um dia marcado pela presença de muitas nuvens, pancadas de chuva e ocorrência de trovoadas, conforme informações do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). As temperaturas na capital rondoniense devem oscilar entre mínima de 23°C e máxima de 32°C ao longo do período.
A madrugada inicia com 23°C, proporcionando clima ameno nas primeiras horas. Pela manhã, os termômetros apresentam elevação gradual até alcançar os 32°C. Durante a tarde, está prevista a manutenção da temperatura máxima em 32°C, enquanto a noite volta a registrar 23°C.
A umidade relativa do ar apresenta forte oscilação no decorrer do dia. De acordo com a previsão, pode atingir 100% pela manhã, enquanto nos períodos de menor concentração, geralmente à tarde, tende a cair para 45%.
Os ventos terão intensidade fraca, predominando das direções sul e sudeste. O nascer do sol ocorre às 06h06, enquanto o pôr do sol está previsto para as 18h14.
O boletim também indica expectativa de continuidade do tempo instável para os próximos dias em Porto Velho.
