PREVISÃO DO TEMPO: quarta-feira (24) de pancadas de chuvas no Norte

Previsão de muitas nuvens na região Norte, na manhã desta quarta-feira (24). A condição afeta as regiões de Dianópolis até o Bico do Papagaio, no Tocantins, as regiões de Marajó e o Baixo Amazonas no Pará e o estado do Amapá.
Pancadas de chuvas e trovoadas isoladas se estendem às áreas dos estados do Acre, Rondônia e do Amazonas. Essa previsão também vale para partes do sudeste e sudoeste do Pará, atingindo municípios como Itaituba e São Félix do Xingu.
A possibilidade de chuvas isoladas percorre os territórios do norte e centro amazonense, em Barcelos e Parintins, porções do Pará, como em Santarém, a maior parte do Tocantins e o estado de Roraima.
De tarde, as chuvas se intensificam no Acre, Rondônia, no sudoeste e sul amazonense, e no ocidental do Tocantins. A possibilidade de chuvas isoladas avançam para o restante dos estados.
À noite, as condições da manhã se repetem, com pancadas de chuvas e trovoadas em todo Acre, Rondônia e no sul e sudeste do Amazonas. A previsão de chuvas isoladas ocupa os territórios do Norte do Amazonas, sudeste, sudoeste e o Baixo Amazonas do Pará, e de Roraima.
Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 21°C, em Porto Velho, e de 22°C, em Rio Branco. A máxima deve chegar a 37°C, em Manaus, e a 38°C, em Palmas e Boa Vista. A umidade relativa do ar varia entre 20% e 100%.
5 Motivos para saber das previsões do tempo
Agricultura: garantia de uma boa colheita;
Marinha: proteção dos marinheiros, dos navios e dos passageiros;
Aeronáutica: proteção e segurança dos pilotos, das aeronaves e dos passageiros;
Pesca: condições favoráveis e seguras à pesca; e
Turismo: garantia de um passeio e de uma viagem feliz e tranquila.
Importância das observações meteorológicas no INMET
As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).
As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
