Tempo

PREVISÃO DO TEMPO: quarta-feira (24) de pancadas de chuvas no Norte

Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 21°C, em Porto Velho, e 22°C em Rio Branco. A máxima deve chegar a 37°C, em Manaus, e 38°C em Palmas e Boa Vista. A umidade relativa do ar varia entre 20% e 100%.