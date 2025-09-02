PREVISÃO DO TEMPO: Norte terá terça-feira (2) com pancadas de chuva na maioria dos estados

Publicada em 02/09/2025 às 07h50
A terça-feira (2), no Norte do Brasil, terá chuva intensa em boa parte da região. Do centro ao oeste de Rondônia e em todo o Acre, a previsão é de pancadas de chuva e trovoadas isoladas.
No Amazonas, a mesma situação será registrada em Japurá, Alto Solimões, Tefé, Coari, Juruá e Boca do Acre. As pancadas de chuva também devem atingir quase todo o Amapá, sobretudo municípios mais ao leste do estado, como Calçoene.
Já em Roraima, o período da manhã será marcado por chuvas isoladas. À noite, por sua vez, será de acumulados mais intensos. Para as regiões do Marajó e nordeste paraense, também estão previstas pancadas de chuva e trovoadas isoladas.
Já no estado tocantinense, haverá apenas variação entre muitas e poucas nuvens, além de presença de névoa seca.
Entre as capitais, a temperatura mínima deve chegar a 21°C, em Rio Branco. Já a máxima prevista é de 37°C, em Palmas. A umidade relativa do ar varia entre 20% e 95%.
As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia.
