Presidente do Sinjur, André Coelho, participa de sessão solene da Academia Rondoniense de Letras ao lado de servidor membro da ARL

Publicada em 15/09/2025 às 09h05
O presidente do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário de Rondônia (Sinjur), André Coelho, participou da sessão solene da Academia Rondoniense de Letras, Ciências e Artes (ARL), realizada no auditório da Escola do Legislativo, dia 27 de agosto em Porto Velho. O evento, marcado por homenagens e formalização de parcerias institucionais, contou com a presença de diversas autoridades, acadêmicos, servidores do Judiciário e convidados da sociedade civil.
Na solenidade, foi celebrado um importante termo de cooperação técnica entre a Assembleia Legislativa de Rondônia (ALERO) e a ARL, que garantirá a cessão de salas da Escola do Legislativo para funcionamento da sede da Academia. O ato reforça o apoio institucional à promoção da cultura, das letras e da ciência em Rondônia.
A presença do presidente do Sinjur no evento reforça a integração entre o Judiciário e as instituições culturais do estado, além de destacar o papel ativo dos servidores nas diversas esferas sociais. André Coelho acompanhou a cerimônia que homenageou personalidades públicas, como o deputado estadual Alex Redano, que recebeu do renomado advogado Diego Vasconcelos o título de Membro Benemérito da ARL.
Entre os destaques da noite esteve também o servidor do TJRO Abel Sidney, membro da ARL, cuja atuação no campo da literatura e das artes é reconhecida em Rondônia. Abel representou com prestígio os servidores do Poder Judiciário, reforçando a presença da categoria em espaços de produção e promoção cultural.
Além da assinatura do termo de cooperação e das homenagens, a noite contou com uma exposição artística e literária do acadêmico Viriato Moura, com obras que encantaram os presentes pela sensibilidade e expressão regional. O evento foi encerrado com um coquetel de confraternização.
O Sinjur parabeniza a ARL pela iniciativa e reafirma o seu compromisso em valorizar a trajetória e os talentos dos servidores do Judiciário, também em espaços culturais, artísticos e acadêmicos.
