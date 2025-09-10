Presidente do Sebrae Nacional conhece Indicações Geográficas e projetos estratégicos em Rondônia

Publicada em 10/09/2025 às 08h19
O presidente do Sebrae Nacional, Décio Lima, esteve em Porto Velho nesta quinta-feira (04) cumprindo agenda do projeto Sebrae Pelo Brasil, iniciativa que percorre o país com o objetivo de aproximar a instituição dos pequenos negócios e de projetos de impacto regional.
Após visitar cooperativas do Projeto Pró-Catadores, Décio foi recebido na sede do Sebrae em Rondônia pelo presidente estadual, Darci Cerutti. Na ocasião, conheceu as Indicações Geográficas (IGs) já conquistadas pelo estado e outros projetos estratégicos voltados ao fortalecimento da economia local.
Atualmente, Rondônia possui três Indicações Geográficas: Café das Matas de Rondônia, Tambaqui do Vale do Jamari e Cacau de Rondônia. Essas conquistas são resultado da atuação conjunta do Sebrae e de entidades do setor produtivo, agregando valor aos produtos, incentivando práticas sustentáveis e consolidando o estado como referência nacional.
Durante o encontro, produtores e representantes de associações compartilharam suas experiências. Geane Franco, fundadora da Jhanne Franco Chocolates e da coleção Oro Cacau, apresentou sua iniciativa de transformar o cacau rondoniense em chocolate artesanal, valorizando a agricultura familiar e a produção sustentável. Já o cafeicultor Rondinely Hel, da Hel Café h&h — premiado nacionalmente — destacou a relevância da Rota Verde do Café, ação apoiada pelo Sebrae que promove a cafeicultura de excelência e com foco na sustentabilidade.
O setor de piscicultura também marcou presença, representado pela Acripar (Associação de Criadores de Peixes de Rondônia). A entidade apresentou os avanços do projeto Tambaqui do Vale do Jamari +IG, desenvolvido em parceria com o Sebrae, que busca ampliar a presença do pescado rondoniense no mercado nacional.
A programação incluiu ainda um momento especial de degustação de cafés, chocolates artesanais e do tradicional tambaqui preparado pelo renomado chef Diogo Sabião, reforçando a diversidade e qualidade da produção local.
Na ocasião, o presidente do Sebrae em Rondônia, Darci Cerutti, reforçou o simbolismo da visita:
"Décio, obrigado por estar aqui conosco depois de 20 anos. É uma grande honra recebê-lo. Esperamos que volte mais vezes e, quem sabe, traga também o nosso presidente Zeferino, que sempre esteve ao meu lado, contribuindo nas tomadas de decisão. Muito obrigado."
Em seguida, o presidente Décio Lima compartilhou suas impressões:
"Hoje pude ver de perto a dinâmica do que está sendo construído no cacau e no café. O processo do tambaqui também é algo espetacular, um verdadeiro salto de qualidade que assegura a presença dos pequenos negócios. Os depoimentos desses empreendedores mostram que chegou a hora de acreditar em Rondônia e acreditar no Brasil."
Para o diretor técnico do Sebrae em Rondônia, Carlos Eduardo Sakagami, as Indicações Geográficas representam um marco para os produtores:
"As Indicações Geográficas são conquistas das cadeias produtivas em que o Sebrae atua. Elas agregam valor aos produtos e o Sebrae, desde o início, tem sido o grande catalisador desse movimento. Os produtores ganham em produtividade e competitividade, e Rondônia se consolida como um importante player nesses mercados."
O Sebrae segue apoiando pesquisas e estudos para o desenvolvimento de novas Indicações Geográficas, ampliando as oportunidades para os produtores locais e fortalecendo ainda mais as cadeias produtivas do estado.
