RÁDIO CAIARI

Presidente da OAB/RO elogia voto de Fux na “Trama Golpista” e questiona julgamento de Bolsonaro pelo STF

Em “A Voz do Povo”, Márcio Nogueira afirma que o ministro aplicou a Constituição e a lei, critica a competência do STF para julgar ex-presidente e aponta limitações à defesa no caso; debate também abordou golpes com “falso advogado”, prerrogativas e o papel do Senado