Prefeitura solicita ao governo do estado duplicação de trecho da RO-010 da linha 188 até as indústrias frigoríficas

Durante participação no Podcast Lucélio Campos Radialista, ocorrida na noite desta quinta-feira, 18, o prefeito de Rolim de Moura (RO), Aldo Júlio, anunciou que apresentou ao governador Marcos Rocha a necessidade de duplicação da RO-010, no trecho entre as linhas 188 até o frigorífico Distriboi.
Além de entregar o pedido, o prefeito levou o governador até o local que necessita ser duplicado, destacando a importância da obra para garantir mais segurança e fluidez no trânsito. O trecho é um dos mais movimentados da cidade, principalmente nos horários de entrada e saída de funcionários das indústrias instaladas na região, o que provoca congestionamentos e aumenta o risco de acidentes.
A visita de Marcos Rocha ocorreu durante sua agenda em Rolim de Moura, quando o governador assinou a ordem de serviço para pavimentação asfáltica em ruas e avenidas do município. Na ocasião, Rocha recebeu o projeto e já encaminhou a demanda ao Departamento de Estradas de Rodagem (DER), que incluiu a duplicação no radar de planejamento de obras.
Segundo o prefeito Aldo Júlio, a iniciativa reforça o perfil de Marcos Rocha como um governador municipalista, que olha com atenção para a causa do morador do bairro e entende as necessidades que precisam ser sanadas pelas autoridades.
“Essa duplicação vai ajudar muito os trabalhadores e melhorar a vida de quem precisa trafegar por aquele trecho diariamente. O governador foi receptivo à proposta e já determinou que o DER avalie a execução da obra”, afirmou Aldo Júlio.
