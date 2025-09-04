Prefeitura se manifesta sobre suspensão de novas convocações no concurso público 2024

Publicada em 04/09/2025 às 14h45
A Prefeitura de Cacoal (RO), divulgou Nota Oficial nesta quarta-feira, 3 de setembro, a respeito da suspensão das novas chamadas para os aprovados no concurso público de 2024. A decisão liminar em primeira instância decorre de uma denúncia envolvendo um candidato do cargo de Engenharia, que teria levado um aparelho celular no momento da prova.
Na nota, a Administração Municipal ressaltou que todo o processo seletivo foi conduzido dentro da legalidade, com rigorosa observância da legislação vigente e transparência em todas as etapas, reafirmando a lisura do certame.
O município destacou ainda que a empresa responsável pela execução do concurso, contratada por licitação, possui ampla experiência em todo o país na organização de concursos públicos para prefeituras, câmaras municipais, tribunais, autarquias e universidades, sendo reconhecida pela seriedade e pelo compromisso com os processos seletivos.
A Prefeitura informou que, assim que houver notificação oficial da Justiça, a Procuradoria Geral do Município irá analisar os autos e adotar todas as medidas jurídicas cabíveis. A gestão municipal assegurou também que seguirá defendendo, em todas as instâncias, a legalidade e a transparência do concurso público realizado.
A Prefeitura de Cacoal reafirma seu compromisso com os candidatos que participaram do certame, garantindo que acompanhará de perto o andamento do caso e tomará todas as providências necessárias para resguardar a lisura do processo.
