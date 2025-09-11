Prefeitura reforça cuidado com servidores e leva exames ocupacionais ao baixo Madeira

Publicada em 11/09/2025 às 16h09
A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Administração (Semad), está realizando exames periódicos dos servidores que atuam nas unidades administrativas do baixo Madeira. A iniciativa faz parte do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), previsto na Norma Regulamentadora nº 7 do Ministério do Trabalho, e reforça o compromisso da gestão municipal com a saúde, segurança e valorização do servidor público.
De acordo com a Semad, a programação abrange comunidades como Calama, Demarcação, Lago do Cuniã, Papagaios, Nazaré, Santa Catarina, Monte Sinai, São Carlos e Terra Caída. Estão sendo atendidos profissionais da Saúde (Semusa), Educação (Semed), Infraestrutura (Seinfra) e Superintendência Municipal de Distritos (SMD), lotados em escolas, unidades de saúde e demais órgãos municipais.
Nesta semana, as equipes estão concentradas em Calama, Demarcação e Lago do Cuniã. Já na próxima etapa, os atendimentos seguirão para Nazaré, Santa Catarina e São Carlos. A previsão é de que aproximadamente 350 servidores sejam beneficiados até o encerramento da ação, marcado para o dia 22 de setembro.
EXAMES E ORIENTAÇÕES
Previsão é atender cerca de 350 servidores
Os atendimentos incluem consultas médicas, aferição de pressão arterial, exames laboratoriais (com coleta de glicemia capilar no local) e avaliações clínicas voltadas à saúde ocupacional. Os servidores também recebem orientações sobre hábitos saudáveis, uso correto de equipamentos de proteção individual e acompanhamento médico, quando necessário.
“Nosso objetivo é garantir que o servidor tenha acesso ao cuidado preventivo em saúde, mesmo estando em regiões de difícil acesso. Isso fortalece a qualidade de vida e reduz afastamentos, refletindo diretamente na melhoria do serviço prestado à população”, destacou o secretário municipal de Administração, Antônio Figueiredo.
PREVENÇÃO E VALORIZAÇÃO
Além de atender a uma exigência legal, o PCMSO cumpre papel fundamental na prevenção de doenças ocupacionais, evitando deslocamentos desnecessários dos servidores até a capital e assegurando condições seguras de trabalho.
"Em caso de identificação de alterações clínicas, os profissionais são encaminhados para acompanhamento especializado na rede de saúde municipal. A recepção da ação tem sido positiva. Servidores das comunidades atendidas destacaram a importância de contar com acompanhamento médico em suas próprias localidades, o que facilita o acesso e demonstra valorização por parte da gestão municipal", disse o médico do trabalho, Ivanildo Oliveira.
A Semad orienta os trabalhadores das próximas localidades a comparecerem em jejum de 8 horas para a realização dos exames laboratoriais, levando documento de identificação e, se possível, exames anteriores para comparação.
Texto: Fábio Valderez
