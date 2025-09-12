Prefeitura realiza manutenção na Estrada da Penal e identifica ligações clandestinas de energia

Publicada em 12/09/2025 às 11h13
A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur), esteve nesta semana realizando serviços de manutenção e restabelecimento da iluminação pública na Estrada da Penal, na região da curva do presídio.
Durante a execução do trabalho, as equipes identificaram ligações irregulares de energia feitas diretamente na rede exclusiva de iluminação pública. Essa prática compromete o funcionamento das luminárias, trazendo prejuízos para toda a comunidade.
Na localidade, cerca de 10 postes ficaram apagados, resultando em aproximadamente 300 metros de via sem iluminação adequada. Para corrigir a situação, foi necessário acionar a concessionária de energia, Energisa, que deu apoio técnico à resolução do problema.
A Prefeitura reforça que seguirá atuando para que Porto Velho alcance a meta de estar 100% iluminada com segurança e qualidade.
A administração municipal destaca que a iluminação pública é um bem coletivo e que práticas como ligações clandestinas afetam diretamente a segurança e o bem-estar de todos. Por isso, a população é orientada a não realizar esse tipo de ligação e a denunciar situações semelhantes pelo número 190.
Com a colaboração de cada morador, a Prefeitura de Porto Velho segue avançando para garantir uma cidade cada vez mais iluminada e segura para todos.
