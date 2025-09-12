Prefeitura realiza mais umedição do Cadastro Único Itinerante, levando atendimentos à população do Setor 11
Por Decom/PMA
Publicada em 12/09/2025 às 13h57
A Prefeitura de Ariquemes, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SEMDES), realizou no último dia 11 de setembro mais uma edição do Cadastro Único Itinerante, levando atendimentos à população do Setor 11 através da unidade móvel.

Durante a ação, foram entregues 153 kits de alimentos, fruto de uma parceria com o Banco de Alimentos da Prefeitura, além da realização de 75 atendimentos do Cadastro Único, entre novas inscrições e atualizações.

O Cadastro Único Itinerante é uma iniciativa que tem como objetivo aproximar a comunidade dos programas e benefícios sociais, garantindo mais comodidade e acesso aos serviços, especialmente para as famílias que vivem em áreas mais afastadas.

A Prefeitura de Ariquemes segue comprometida em cuidar das pessoas e fortalecer a política de assistência social, ampliando a presença do poder público nos bairros e promovendo cidadania.

