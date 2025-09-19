Prefeitura realiza limpeza completa em canal no bairro Castanheira, zona Sul de Porto Velho

Publicada em 19/09/2025 às 15h46
A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), intensificou durante a semana um mutirão de limpeza no bairro Castanheira, que recebeu uma ação de manutenção e revitalização em um canal que passa pelo bairro. Há anos o local era motivo de preocupação para a comunidade.
O espaço, antes tomado pelo mato alto e pelo acúmulo de entulhos, passou por uma limpeza geral que envolveu a retirada de resíduos, roçagem e desobstrução, garantindo mais segurança e saúde para os moradores da região.
As equipes realizaram um trabalho minucioso ao longo do canal. Foram retirados diversos tipos de materiais descartados de forma irregular, como restos de móveis, plásticos e outros resíduos que comprometiam o escoamento da água e contribuíam para o mau cheiro na área.
Também foi realizada a roçagem em toda a extensão do canal
Além da coleta de entulhos, também foi realizada a roçagem em toda a extensão do canal. O serviço devolveu a visibilidade da área, que antes era tomada pelo matagal. A limpeza não só melhorou a aparência do bairro, como também reduziu riscos à saúde, já que o acúmulo de mato e lixo era ambiente propício para proliferação de mosquitos e animais peçonhentos.
A Prefeitura reforça que a população também tem papel fundamental na conservação desses espaços. O descarte irregular de lixo em canais e bueiros continua sendo um dos principais desafios enfrentados, e campanhas de conscientização vêm sendo realizadas para orientar os moradores sobre a importância de manter a cidade limpa.
Com o serviço concluído, o bairro Nova Floresta passa a contar com um ambiente mais organizado, valorizando a comunidade local. A limpeza do canal é parte de um conjunto de ações que seguem sendo executadas em diversos bairros da capital, com foco na prevenção de alagamentos e na promoção da qualidade de vida.
