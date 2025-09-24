Prefeitura publica chamamento para ambulantes no aniversário de Porto Velho

Publicada em 24/09/2025 às 10h35
A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), lançou o edital de chamamento público 016/2025/Seinfra para a concessão de autorização para a comercialização de alimentos e bebidas durante os quatro dias de comemoração dos 111 anos da cidade.
O chamamento é destinado aos interessados em trabalhar especificamente no perímetro do Prédio do Relógio, onde ocorrerão shows — entre eles o da cantora Joelma — e outras apresentações nacionais, entre os dias 1º e 4 de outubro.
Esses procedimentos garantem a segurança da comunidade que comparecerá ao evento, que tem tudo para ser um sucesso de público e possibilitar uma renda considerável neste final de ano.
O chamamento deixa claro que é obrigação dos comerciantes informais que atuarem no aniversário da cidade manter padrões de higiene e limpeza dos equipamentos e da área autorizada.
Os interessados devem entregar sua documentação e declarações devidamente preenchidas no Departamento de Posturas Urbanas da Prefeitura de Porto Velho, localizado na Rua Aparício de Moraes, nº 3616, bairro Industrial, ou pelo e-mail [email protected]. O prazo de inscrição vai até o dia 26 de setembro de 2025, das 8h às 14h (no caso de entrega presencial).
“Queremos que o aniversário de 111 anos de Porto Velho seja uma grande celebração para toda a população, com organização, segurança e oportunidade de renda para os nossos trabalhadores. Esse chamamento é uma forma de valorizar quem empreende e garantir uma festa à altura da nossa cidade”, destacou o prefeito Léo Moraes.
VAGAS
Ao todo, são 45 vagas oferecidas, distribuídas conforme o edital de retificação, da seguinte forma:
Carrinho de pipoca, batata e banana fritas - 5 vagas
Carrinho de churros (simples e gourmet) - 6 vagas
Barraca 3x3 de batata frita (cone, gourmet) - 3 vagas
Carrinho churrasco grego - 4 vagas
Barraca 3x3 lanches (cachorro quente, pastel frito, sanduíches em geral, salgados em geral, crepe, bolos e doces em geral) – 8 vagas
Barraca 3x3 churrasquinho (simples ou completo) – 7 vagas
Barraca 3x3 açaí – 6 vagas
Barraca 3x3 sorvete (americano, italiano, raspadinha, sorvete na chapa) – 6
Comentários
Seja o primeiro a comentar!