Prefeitura promove visita alunos do Cenap ao Horto Municipal

Publicada em 17/09/2025 às 14h32
Na manhã desta terça-feira (16/09/25), a Prefeitura de Pimenta Bueno, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA), recebeu os alunos do CENAPE para uma visita especial ao Horto Municipal. A ação faz parte da programação em alusão ao Dia da Árvore, celebrado em 21 de setembro, e reforça o compromisso da gestão com a educação ambiental.
Durante a atividade, os estudantes participaram de momentos de aprendizado e contato direto com a natureza, compreendendo a importância das árvores para a preservação da vida e para o equilíbrio ambiental. A experiência buscou despertar a consciência ecológica de forma prática e interativa.
Além do CENAPE, outras escolas do município também irão participar das visitas, ampliando o alcance da iniciativa e fortalecendo a mensagem de preservação entre crianças e jovens, preparando as novas gerações para cuidar do futuro do planeta.
