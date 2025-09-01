Prefeitura promove palestras educativas sobre drogas na zona rural

Por ASSESSORIA
Publicada em 01/09/2025 às 14h42
Na última semana, a Prefeitura de Espigão do Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e do CREAS, em parceria com a Coordenação do curso de Direito da Estácio Fap de Pimenta Bueno, promoveu palestras educativas sobre drogas na zona rural.
As ações chegaram à Escola Tancredo de Almeida Neves, no distrito Boa Vista do Pacarana, e à Escola Aurélio Buarque de Holanda, no Seringal. O principal foco foi alertar sobre os riscos do cigarro eletrônico, que tem preocupado pelo crescimento do uso, principalmente entre crianças e adolescentes.
Conscientizar é cuidar do nosso futuro. Juntos, seguimos construindo uma geração mais informada e saudável.
