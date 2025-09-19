Prefeitura promove curso de atualização para agentes municipais durante a Semana Nacional do Trânsito

Publicada em 19/09/2025 às 11h50
Com o objetivo de valorizar, qualificar e atualizar os agentes de trânsito, a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Mobilidade (Semtran), realiza, entre os dias 22 de setembro e 1º de outubro, o Curso de Atualização para Agentes Municipais de Trânsito.
Mais do que uma capacitação técnica, o curso representa um reconhecimento ao trabalho dos profissionais que atuam diariamente para garantir mais fluidez e segurança no trânsito da capital. A iniciativa também busca fortalecer as ações operacionais desenvolvidas pelos agentes, contribuindo para um atendimento mais eficiente e humanizado à população.
A formação acontecerá no auditório da Biblioteca Francisco Meirelles e contemplará 81 agentes divididos em duas turmas, com carga horária de 32 horas cada, em conformidade com a Portaria Senatran nº 966/2022.
A proposta é preparar os servidores para orientar motoristas e pedestres de forma mais eficiente, reduzir os índices de acidentes e reforçar a organização da mobilidade urbana. O investimento é de R$ 35,9 mil e todos os participantes terão direito a certificado de conclusão.
MÓDULOS PROFISSIONAIS
A capacitação será dividida em três módulos:
• Legislação de Trânsito Aplicada (12h);
• Ética e Cidadania (4h);
• Operação e Fiscalização de Trânsito (16h).
A metodologia vai mesclar teoria e prática, estudos de caso, exibição de vídeos e visitas técnicas, oferecendo um aprendizado completo. Além das atualizações normativas, os agentes terão contato com temas como atendimento humanizado, mediação de conflitos e primeiros socorros, reforçando o caráter educativo de sua atuação.
Segundo a Semtran, a proposta é manter os servidores atualizados sobre novas normas e procedimentos, além de prepará-los para orientar de forma mais eficiente os motoristas e pedestres. A expectativa é que a capacitação contribua diretamente para a redução de acidentes, maior organização da mobilidade urbana e fortalecimento da segurança viária na capital.
SEMANA NACIONAL DO TRÂNSITO
O curso faz parte da programação oficial da Semana Nacional do Trânsito 2025, alinhando as ações do município às diretrizes nacionais de segurança viária, valorizando os profissionais que atuam diariamente nas ruas e reforçando o compromisso com um trânsito mais eficiente e humanizado.
Vale ressaltar que esta é a primeira vez que o município realiza uma atualização nesse formato. Para a Prefeitura, investir na formação dos agentes significa investir na segurança da população e na construção de uma cidade mais organizada, moderna e acolhedora no trânsito. Além disso, a escolha de promover a capacitação durante a Semana Nacional do Trânsito reforça que o foco das atividades em Porto Velho será justamente a valorização, qualificação e atualização dos próprios agentes municipais, responsáveis por orientar a população e garantir a segurança viária.
