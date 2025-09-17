Prefeitura intensifica obras de saneamento para prevenir alagamentos na avenida Sete de Setembro

Publicada em 17/09/2025 às 11h54
A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), está empenhada em resolver problemas históricos de alagamentos na capital. Uma das frentes de trabalho está em andamento na esquina da avenida Sete de Setembro com a Guanabara, onde ocorre uma obra de saneamento considerada estratégica para a comunidade.
A intervenção integra um conjunto de ações da gestão municipal para modernizar a infraestrutura de saneamento básico. O objetivo é reduzir riscos de enchentes, preservar a saúde pública e melhorar a mobilidade urbana em áreas críticas durante o período de chuvas.
As equipes da Seinfra já concluíram a desobstrução da rede de esgoto e a substituição de oito manilhas antigas por novas, mais largas e resistentes. Para reforçar a base da obra, também foram aplicados seis metros de pó de brita, garantindo firmeza e durabilidade. A próxima etapa será a aplicação de cascalho, prevista para ser concluída nesta quarta-feira, consolidando os serviços no local.
Intervenção visa evitar o acúmulo de esgoto e resíduos que afetam o comércio local
Durante a execução dos trabalhos, motoristas e pedestres devem redobrar a atenção ao circular pelo trecho. O bloqueio parcial da via é temporário e necessário para assegurar tanto a qualidade do serviço quanto a segurança da população, sem comprometer a mobilidade urbana.
Além de minimizar os transtornos causados pelos alagamentos, a obra representa um investimento estrutural de longo prazo. A intervenção também contribui para a preservação ambiental, evitando o acúmulo de esgoto e resíduos que afetam o comércio local. Com o novo sistema, pedestres e motoristas terão mais tranquilidade para circular, especialmente em períodos de chuvas intensas, fortalecendo a mobilidade e o bem-estar da comunidade.
A Prefeitura reforça que investimentos em saneamento e infraestrutura, mesmo que nem sempre perceptíveis de imediato, fazem diferença no dia a dia da população. Intervenções como a da Sete de Setembro demonstram o compromisso da gestão em construir uma cidade mais organizada, sustentável e preparada para os desafios do clima.
