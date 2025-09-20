Prefeitura inicia pavimentação de ruas no bairro Parque Amazônia, na zona Leste de Porto Velho

Publicada em 20/09/2025 às 10h38
A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), deu início à pavimentação das ruas do bairro Parque Amazônia, na zona Leste da capital. As obras fazem parte da Ordem de Serviço assinada pelo prefeito Léo Moraes, que prevê a pavimentação de nove ruas, beneficiando diretamente mais de 3 mil famílias que vivem na região.
O trabalho já está em andamento. A primeira via a receber asfalto foi a ruaa Palheteiro. Atualmente, as equipes atuam na rua Bacuri e, em seguida, seguirão para as demais. O pacote contempla drenagem profunda, terraplanagem, pavimentação asfáltica, meio-fio, sarjeta, calçada e sinalização de trânsito.
Segundo o secretário da Seinfra, Thiago Cantanhede, o serviço está dentro do cronograma. “É uma obra estruturante que vai transformar o bairro, levando dignidade e qualidade de vida para os moradores. Estamos falando de quase quatro quilômetros de pavimentação”, destacou.
O prefeito Léo Moraes reforçou a importância da intervenção. “Estamos cumprindo um compromisso firmado com a comunidade do Parque Amazônia. São quase quatro quilômetros de asfalto que significam mais mobilidade, mais segurança e uma nova realidade para milhares de famílias da nossa cidade”, afirmou.
Márcio Hipólito, morador da rua Palheteiro, destacou a melhoria
Moradores do bairro relataram a emoção de ver as primeiras ruas sendo transformadas.
Manoel Jibson, vigilante e morador há 10 anos na rua Bacuri, comentou:
“É um sonho antigo da nossa comunidade. A gente sofria muito com a lama no inverno e a poeira no verão. Agora estamos vendo a mudança acontecer.”
Márcio Hipólito, almoxarife e morador da rua Palheteiro, também destacou a melhoria:
José Francisco mora na rua Palheteiro há 4 anos
“Já faz diferença enorme. Só de ver a rua asfaltada, a valorização das casas e a facilidade de sair de casa, a gente percebe como a obra vai impactar positivamente.”
José Francisco, de 78 anos, aposentado e morador da rua Palheteiro há 4 anos, se emocionou:
“Eu já não acreditava mais que ia ver essa rua asfaltada. Hoje posso dizer que realizei um sonho. Isso é qualidade de vida.”
Franciely Fernandes contou como a obra facilita a rotina da família
A dona de casa Franciely Fernandes contou como a obra facilita a rotina da família:
“Tenho dois filhos que estudam e, antes, era um sacrifício sair de casa nos dias de chuva. Agora melhorou muito. Para nós é um alívio enorme.”
Antes, as ruas estavam praticamente intrafegáveis, e no período das chuvas, moradores sofriam acidente devido a lama, que é o caso do autônomo Franklin Ribeiro, que mora há 12 anos na rua Palheteiro, e falou da importância da pavimentação para a segurança dos moradores:
“Tenho moto e já sofri queda por causa dos buracos e da lama. Agora, com a rua asfaltada, mudou muito. É segurança e tranquilidade para todos nós.”
Com a execução das obras, a Prefeitura de Porto Velho reafirma o compromisso de levar desenvolvimento e infraestrutura para os bairros da cidade, transformando a realidade de milhares de famílias
