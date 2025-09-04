Prefeitura inaugura espaço exclusivo para atendimento aos servidores municipais de Porto Velho

Publicada em 04/09/2025 às 11h11
Uma nova forma de acolher e atender os servidores municipais foi inaugurada nesta semana pela prefeitura de Porto Velho. Trata-se de um espaço exclusivo dentro da Secretaria Municipal de Administração (Semad), projetado para o servidor buscar atendimento de tudo que diz respeito a sua vida funcional, tais como solicitar licenças administrativas, iniciar processos para implantação de gratificações, tirar dúvidas funcionais, dentre outros serviços no amplo atendimento da Divisão de Atendimento ao Servidor.
Com a novidade, os servidores passam a contar com um ambiente moderno e estruturado, que garante mais conforto e agilidade no atendimento. Antes, a ausência de uma área adequada gerava frustração em muitos que buscavam resolver questões administrativas.
Objetivo é criar um ambiente mais acolhedor e saudável, destacou Antônio Filho
Cada detalhe foi pensado para tornar o espaço mais humano e agradável. O destaque fica por conta da parede principal, que ganhou um painel artístico assinado pelo muralista Marlos José. A obra, feita em spray, utiliza cores vibrantes e símbolos que remetem a acolhimento, cooperação e confiança.
De acordo com o secretário municipal de Administração, Antônio Filho, a iniciativa segue determinação direta do prefeito Léo Moraes.
“Tínhamos problemas com mobiliário e equipamentos. Agora estamos reformulando tudo. 'Nosso objetivo é valorizar a sala do trabalhador, criando um ambiente mais acolhedor e saudável. Essa é uma prioridade da gestão”, destacou o secretário.
A Semad está localizada na rua Duque de Caxias, 186 – Centro.
