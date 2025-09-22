Prefeitura faz ação educativa sobre meio ambiente com alunos do Instituto Educacional Marise Castiel

Publicada em 22/09/2025 às 16h01
A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), promoveu, nesta segunda-feira (22), palestra como parte da campanha “Cidade Consciente, Cidade Limpa”, sobre conscientização, importância da limpeza urbana, incentivo à separação de resíduos e o cuidado coletivo com os espaços públicos.
A ação aconteceu para cerca de 70 alunos, do maternal 1 ao 5ª ano, do Instituto Educacional Marise Castiel, zona Norte da capital. Durante a palestra, os alunos aprenderam sobre reciclagem, consumo sustentável, descarte regular de lixo e ainda o papel deles para o futuro da cidade. Além disso, a palestra teve como foco destacar a importância de cuidar do meio ambiente desde cedo e ajudar a formar cidadãos mais conscientes e responsáveis.
De acordo com a diretora e coordenadora pedagógica da instituição, Josiane Veiga, a ação da Prefeitura de Porto Velho é uma importante iniciativa para sensibilizar as novas gerações sobre a importância do cuidado com o meio ambiente e, principalmente, para que os estudantes possam ser agentes de transformação social.
“Eu achei superimportante, até porque já tivemos aqui também a equipe da Semtran trazendo dicas de trânsito e agora com a equipe da Seinfra falando sobre meio ambiente. A gente viu que até as crianças menores ficaram atentas durante a palestra. Esperamos que possam voltar outras vezes”, disse a diretora.
QUALIDADE DE VIDA
A palestra foi conduzida pelas servidoras da Seinfra, Liliane Honorato e Elen Maria, que destacaram a iniciativa da Prefeitura com a campanha “Cidade Consciente, Cidade Limpa”, que esteve presente em várias escolas, além de fortalecer a conscientização, promove a prática de atitudes sustentáveis que refletem diretamente na melhoria da qualidade de vida dos porto-velhenses.
“A gente veio trazer educação ambiental para as escolas, com relação à separação de resíduos, a questão que tem que mudar urgentemente aqui em Porto Velho porque muitas pessoas não têm a cultura de separar os resíduos. As pessoas não têm costume de separar os materiais recicláveis e, por isso, a prefeitura sempre reforça esse papel, em especial com as crianças. Aqui nessa escola foi muito legal porque eles interagiram com a gente e eles estão preocupados com o meio ambiente”, disse Elen Maria.
Além da palestra, o que chamou atenção dos estudantes foram os carrinhos de garrafas pet, confeccionados pelas servidoras da secretaria, com o objetivo de contribuir com a diminuição da degradação ambiental gerada por esses materiais poluentes. Entre os benefícios de reutilizar esse material está a diminuição da poluição e contaminação do solo.
A programação no Instituto Educacional Marise Castiel faz parte da programação da Prefeitura em alusão ao Dia Mundial da Limpeza. Com o slogan: “Uma cidade limpa começa com o cuidado de cada um de nós”, a campanha aconteceu nesta segunda-feira (22) também com a realização de mutirão de limpeza em espaços públicos e mobilizando escolas públicas e particulares localizadas próximo de praças, quadras esportivas, campos de futebol, parques e espaços de convivência.
As ações promovidas pela Prefeitura de Porto Velho buscam despertar esse compromisso desde cedo, levando informação e reflexão a escolas e instituições públicas e privadas de toda a cidade.
