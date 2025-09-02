Prefeitura executa obras de limpeza, patrolamento e encascalhamento em bairros

Publicada em 02/09/2025 às 16h23
A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), intensificou nesta terça-feira, 02, os serviços de limpeza, patrolamento e encascalhamento de ruas no bairro São Francisco, no 2º distrito. A ação segue determinação do prefeito Affonso Cândido (PL) e tem como objetivo aproveitar o período de estiagem para atender às demandas.
Segundo o prefeito, o bairro São Francisco merece atenção especial devido à sua localização próxima ao Rio Machado. “Precisamos ter um cuidado redobrado com as ruas. Por razões geográficas, o bairro foi deixado em segundo plano em gestões anteriores. Nosso compromisso agora é recuperar essas áreas que ficaram esquecidas”, destacou Affonso Cândido.
Os trabalhos estão sendo realizados nas vias mais danificadas e incluem serviços de correção de valas, nivelamento e aplicação de cascalho. Essas melhorias garantem maior durabilidade das ruas, especialmente durante o período chuvoso, quando as ruas sem pavimentação sofrem maior desgaste.
A Prefeitura reforça a importância da parceria com os moradores para que o serviço seja ainda mais eficiente. As solicitações podem ser feitas diretamente à Semosp pelo telefone/WhatsApp: (69) 3416-4161.
Fotos: Semosp
