Prefeitura entrega prêmio de R$ 10 mil a duas professoras da rede municipal por bom desempenho no Sistema de Avaliação Educacional

Publicada em 02/09/2025 às 14h47
Na última sexta-feira, 29, a Prefeitura de Jaru entregou o prêmio Jaru Alfabetizado 2030 a duas professoras da rede municipal de ensino. As docentes Gracieli Baldi Ripardo, que atua no 2º A – turno matutino da EMEIEF Beatriz Mireya, e Edilaine Laureano Crespino, responsável por lecionar para o 2º B da EMEF Aldemir Lima, receberam R$ 10 mil como reconhecimento ao bom desempenho alcançado na avaliação do Sistema de Avaliação Educacional de Rondônia (SAERO).
Na oportunidade, as homenagens se estenderam às escolas municipais Abraão Rocha, Aldemir Lima Cantanhede e Marechal Cordeiro de Farias, que alcançaram altos níveis de proficiência nos componentes curriculares de Língua Portuguesa e Matemática no SAERO, e também à professora Maria Emília do Rosário, com 49 anos dedicados à educação e atuação profissional marcante no município de Jaru.
O prefeito Jeverson Lima reforçou o compromisso da gestão com uma educação municipal de alto nível. “Sou filho da educação pública municipal e faço questão de que meu filho estude na escola pública. Tenho muito orgulho do trabalho dos educadores de nossa cidade, e vamos trabalhar para sermos cada vez melhores”, ressaltou.
A cerimônia de premiação aconteceu no Espaço Sara Decorações e contou com a presença de autoridades e diversos profissionais da área educacional, como o vice-prefeito Grécio Benedito, o deputado estadual Dr. Luís do Hospital, a presidente da Câmara de Vereadores, Tatiane da Saúde, as vereadoras Suhelen Fernanda, Sthella de Almeida, o vereador João Paulo Ribeiro, a secretária municipal de educação, Cleide Gonçalves, o secretário executivo regional do Governo de Rondônia, Pablo Wangley e a superintendente regional de educação, Vanuza Cordeiro.
