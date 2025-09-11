Prefeitura entrega maquinários para impulsionar a agricultura familiar em Porto Velho

Publicada em 11/09/2025 às 15h56
Desde o início da gestão, a Prefeitura de Porto Velho segue fortalecendo e investindo na agricultura familiar em toda a zona rural do município. Nesta quinta-feira (11), o prefeito Léo Moraes realizou a entrega de quatro tratores agrícolas para ampliação da mecanização e suporte direto ao produtor rural, garantindo mais eficiência e escoamento da produção através da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Semagric).
O investimento total para a aquisição foi de R$ 904 mil, sendo R$ 832.733,07 provenientes de emenda parlamentar da deputada federal Cristiane Lopes e R$ 71.266,93 de contrapartida da Prefeitura de Porto Velho.
Segundo o prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, essa iniciativa tem o objetivo de gerar renda, movimentar a economia local e garantir produtos de qualidade na mesa dos porto-velhenses.
“Esse é um dia importante para a nossa agricultura familiar. Eu lembro que, quando assumimos a Prefeitura, não tínhamos nenhum maquinário disponível. Esses tratores representam qualidade de vida para o homem do campo. E podem ter certeza de que ainda vamos investir ainda mais com projetos para ajudar nossa agricultura, não abro mão de defender o nosso povo”, disse o prefeito.
De acordo com a deputada federal Cristiane Lopes, o objetivo da entrega é modernizar a produção rural, através da mecanização da agricultura familiar. “Rondônia é um estado forte na agricultura e Porto Velho faz parte desse mapa crescente da agricultura familiar. Quero aqui agradecer ao prefeito Léo Moraes pela agilidade e comprometimento com esse processo, pois fará toda a diferença na vida dessas famílias”, disse a deputada.
INFRAESTRUTURA RURAL
O Programa Porteira Adentro, instituído pela Lei nº 2.545, de 24 de setembro de 2018, e regulamentado pelo Decreto Municipal de 2025, é uma iniciativa voltada ao apoio da agricultura familiar. O programa oferece serviços de infraestrutura rural e mecanização para propriedades produtivas, fortalecendo a produção e garantindo mais segurança e renda aos agricultores.
O secretário da Semagric, Rodrigo Ribeiro, destacou a importância dos maquinários para ampliação do programa. “Primeiro é o reconhecimento, porque nossa secretaria era conhecida como a secretaria de estrada. E a partir desse ano, o prefeito Léo Moraes solicitou as mudanças necessárias. Então, esses equipamentos representam aumento de produtividade, mais comida na mesa e ainda mais dinheiro na casa do produtor rural”, concluiu.
Além de fortalecer, o programa contribui com a redução de custos para agricultores familiares e ampliar acesso às máquinas e equipamentos. Além disso, a ampliação da produtividade de forma sustentável, com acompanhamento técnico. A produtora agrícola Raimunda Nonata, foi uma das primeiras a ser beneficiada pelo programa e agradeceu a Prefeitura pela inciativa.
“Quando eu fiquei sabendo que ia ser a primeira, eu nem acreditei. A gente trabalha com a plantação de mandioca e a nossa terra precisava receber esse trabalho para aumentar nossa produção. Eu trabalho com a agricultura desde a minha infância e fico muito feliz em ver a Prefeitura ajudar o produtor rural e espero que esse programa continue mais com a entrega desses tratores”, finaliza a produtora.
