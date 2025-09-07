Prefeitura entrega escrituras públicas a mais de 400 famílias no Teatro Banzeiros em Porto Velho

Publicada em 07/09/2025 às 10h30
Porto Velho acelera regularização fundiária; até o final do ano serão entregues mais de 2 mil títulos
A regularização fundiária em Porto Velho tem avançado em ritmo acelerado, fruto do planejamento e da execução das políticas públicas voltadas para garantir segurança jurídica às famílias. Na manhã deste sábado (6) foram entregues 404 títulos, no Teatro Banzeiros, a moradores do bairro Socialista I, Assentamento Nova Aliança, Loteamento Jardim Miraflores, Empreendimento Veredas II.
Emocionado, seu Benedito agradeceu à Prefeitura pela ação
“Com essas 404 pessoas que vão ser agraciadas com título e propriedade, mais os 1.004 que foram entregues dentro dos 100 dias da gestão Léo Moraes, nós vamos, até o fim do ano, passar dos 2 mil títulos a serem entregues. Isso é extraordinário na área da regularização fundiária”, explicou o secretário da Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Cidade (Semdec), Raimundo Alencar.
Dona Ruth Maria carrega uma história de muita luta. Foram anos de incerteza, medo e de resistência para não perder aquilo que construiu com tanto esforço, o lugar onde criou os filhos, o seu lar. “Lembro que eu trabalhava e tinha que sair correndo, porque queriam tirar a gente dali”.
Dona Ruth foi uma das beneficiadas com o título de propriedade definitivo
Desde 1999, dona Ruth esperou com fé e perseverança, e hoje as memórias de um passado triste foram superadas por um momento único, que marcará sua vida para sempre. “É gratificante saber que a gente já é dono da casa. É muito maravilhoso. Agradeço primeiramente a Deus e ao prefeito Léo Moraes que está realizando esse sonho.” disse emocionada.
A emoção tomou conta de seu Benedito Rodrigues que, com lágrimas nos olhos, pôde enfim, aos 72 anos de idade, dizer com orgulho que a casa onde mora agora é dele. "Essas lágrimas aqui são de felicidade. E ter o respeito da sociedade, não ser visto como invasor. Estou muito feliz”, enfatizou o morador do bairro Socialista.
Edinelza fez questão de acompanhar a entrega, e aguarda ansiosa por sua vez de receber o documento
Na plateia, acompanhando cada detalhe de perto, estava Edinelza Cabral. Mesmo aguardando a sua vez na lista das próximas entregas de títulos, ela fez questão de estar presente nesse momento histórico que marcou a vida de tantas famílias.
"É uma vitória para todos que estão aqui. Eu quero agradecer às autoridades que estão fazendo esse trabalho, para dar o direito de nós termos o documento da nossa casa própria. Eu espero muito em breve receber o meu também”.
TRANSFORMAÇÃO SOCIAL
Léo Moraes falou sobre a importância do trabalho para o desenvolvimento da cidade
Ao destacar a importância da regularização fundiária, o prefeito de Porto Velho, Léo Moraes enfatizou que o benefício vai muito além da entrega de documentos: representa transformação social e fortalecimento econômico.
"Isso é dignidade, isso é expectativa de dias melhores, é a retomada do crescimento local, é também o recurso, o dinheiro circulando na própria comunidade, capacidade de investimento, de financiamento, de melhorar o seu empreendimento, a sua casa, a sua morada. Temos muito o que fazer, mas já iniciamos e demos uma outra velocidade à regularização fundiária da nossa Porto Velho, e a gente vai fazer ainda muito mais. Muito feliz por isso”.
Além dos resultados já conquistados, o prefeito ressaltou ainda que a meta é ir além, ampliando a capacidade da gestão por meio de tecnologia e inovação.
"Queremos fazer ainda muito mais, estamos num processo de aquisição de novas tecnologias, software, para que nós tenhamos ainda mais celeridade. Isso é não só eficácia, é eficiência, gastando menos e entregando mais para o nosso povo, para a nossa Porto Velho”, disse o prefeito.
Cada escritura entregue em Porto Velho é mais do que um documento: é dignidade, segurança jurídica e a realização de sonhos. Histórias como as de Ruth Maria e de Benedito Rodrigues mostram que, por trás de cada título, há vidas transformadas, esperança renovada e um futuro melhor.
Fotos: José Carlos
