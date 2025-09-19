Prefeitura encerra a semana com operação tapa-buraco nos bairros Jardim dos Migrantes e Dois de Abril

Publicada em 19/09/2025 às 14h16
A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), seguindo determinação do prefeito Affonso Cândido (PL), encerrou a semana com a execução de serviços de tapa-buraco em ruas e avenidas dos bairros Dois de Abril e Jardim dos Migrantes. A ação tem como objetivo melhorar as condições de tráfego e aumentar a segurança de motoristas e pedestres.
Os trabalhos foram intensificados para aproveitar o período de estiagem, reduzindo os danos causados ao asfalto pelo tráfego de veículos e pelo acúmulo de águas durante o último inverno. A operação foi realizada em diversos pontos ao longo da semana, com o trânsito em meia pista durante a execução dos serviços. As ações terão continuidade na próxima semana, conforme as demandas recebidas.
Nesta etapa, as equipes da Semosp atuaram em trechos da Rua 31 de Março (entre a Rua Monte Castelo e a Avenida Castelo Branco), Rua Toledo (entre a Rua 31 de Março e a Rua Gonçalves Dias), Rua Padre Cícero (também entre a Rua 31 de Março e a Rua Gonçalves Dias), todas no Bairro Jardim dos Migrantes, além da Rua João Batista Rios (entre a Rua 31 de Março e a Avenida Marechal Rondon), no Bairro Presidencial.
O procedimento consiste em recortar a área danificada, retirar o material comprometido, limpar o espaço e realizar a reposição com novo pavimento, finalizando com a compactação. A mesma técnica vem sendo aplicada em diferentes bairros da cidade.
Para o prefeito Affonso Cândido, a operação é uma medida corretiva indispensável. “Mais do que uma questão estética, a manutenção da pavimentação asfáltica é uma medida de segurança, uma vez que evita acidentes”, destacou.
