Prefeitura e Caerd realizam mutirão para facilitar acesso aos serviços de instalação domiciliar de água

Publicada em 25/09/2025 às 11h29
No dia 27 de setembro, das 08h às 16h, a Prefeitura Municipal com a CAERD vai estar aí para transformar vidas! Chegou a hora de levar água tratada para sua casa, garantir a tarifa social e obter sua numeração predial provisória, tudo com MUITA dedicação e carinho por você e sua família.
E tem mais: quem aderir durante o mutirão NÃO pagará a taxa de ligação! Uma chance única de melhorar sua qualidade de vida e ter o direito de acesso a um serviço essencial.
Não deixe essa oportunidade passar! Vamos juntos fortalecer a nossa comunidade, água é vida e merece chegar até você!
Dúvidas? Fale com a CAERD pelo WhatsApp: 69 99200-2776
