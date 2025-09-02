Prefeitura divulga lista de aprovados em processo seletivo da Semusa e faz homologação do resultado final

Publicada em 02/09/2025 às 16h31
A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), divulgou o resultado final dos candidatos aprovados e classificados no processo seletivo e fez a homologação do resultado final do Edital nº 019/SEMAD/2025, para contratação de servidores temporários que irão reforçar o sistema público de saúde.
O certame foi aberto para suprir necessidades emergenciais da rede municipal, tanto na área urbana quanto na zona rural da capital e contou com mais de 22 mil inscritos.
A expectativa é que, com a chegada dos novos profissionais, os atendimentos ganhem maior agilidade e qualidade.
Segundo o edital, os contratados terão remuneração de até R$ 9,3 mil, além de auxílio-alimentação e vale-transporte. O prazo emergencial de contratação terá vigência de dois anos.
Confira a lista completa dos aprovados.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!