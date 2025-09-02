Prefeitura divulga escala de plantão das Farmácias para o mês de setembro
Por ASSESSORIA
Publicada em 02/09/2025 às 09h07
Nos acompanhe pelo Google News

A Prefeitura de Pimenta Bueno, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSAU) e da Vigilância Sanitária, informa à população a escala de funcionamento noturno das farmácias no município durante o mês de setembro de 2025.

A medida garante o acesso da comunidade a medicamentos e serviços essenciais fora do horário comercial, assegurando maior comodidade e segurança à população.

A escala completa com os dias e farmácias de plantão está disponível nos canais oficiais da Prefeitura e nos estabelecimentos credenciados.

Geral PIMENTA BUENO
Imprimir imprimir