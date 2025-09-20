Prefeitura de Vilhena realiza processo seletivo para gestores escolares

Publicada em 20/09/2025 às 09h13
Para garantir critérios objetivos e democráticos na escolha dos gestores educacionais e cumprir a Lei Complementar N° 339, de 08 de março de 2025, a Prefeitura de Vilhena, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), realizou na última segunda-feira, 15, a aplicação das avaliações para a seleção dos novos gestores escolares das 30 instituições de ensino da cidade.
Nesta primeira etapa, os 58 participantes com inscrições deferidas concluíram o curso preparatório de aproximadamente 40 horas, desenvolvido pela Semed, e aplicaram seus conhecimentos em uma prova objetiva.
Seguindo a determinação da Lei Complementar, o processo seletivo tem cumprido as seguintes etapas: I – inscrição, de caráter eliminatório; II – curso de formação, de caráter eliminatório; III – análise curricular, de caráter classificatório; e IV – entrevista técnica e comportamental, de caráter classificatório.
De acordo com a Semed, o objetivo é assegurar a escolha de profissionais qualificados, com base em critérios técnicos e impessoais, fundamentados em avaliação de mérito e desempenho. A iniciativa visa à excelência na gestão escolar, à democratização do acesso ao cargo e à melhoria contínua da qualidade da educação pública no município.
Conforme o cronograma, o resultado final do concurso será divulgado no dia 26 de setembro, no Diário Oficial do Município de Vilhena.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!