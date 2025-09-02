Prefeitura de Vilhena promove Campanha de Vacinação Antirrábica no dia 13 de setembro

Publicada em 02/09/2025 às 15h01
A Prefeitura de Vilhena, por meio da Coordenação de Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde (Semus), realiza no próximo 13 de setembro (sábado), das 8h às 17h, a Campanha de Vacinação Antirrábica 2025. A ação é gratuita e tem como público-alvo cães e gatos com mais de três meses de idade.
A raiva é uma zoonose, doença que pode ser transmitida dos animais para os seres humanos, com taxa de letalidade próxima de 100%. Transmitida pela saliva de animais infectados, principalmente por mordidas, arranhões ou lambeduras em feridas, a doença não tem cura após o surgimento dos sintomas. Por isso, a vacinação anual é a forma mais eficaz de prevenção.
Segundo a coordenadora da Vigilância Sanitária, Edvaneide Caçula, a meta é vacinar o maior número possível de animais, garantindo que Vilhena continue livre da circulação do vírus. “A vacinação é um ato de amor e cuidado com os pets, mas também um compromisso com a saúde coletiva. Ao vacinarmos, protegemos não apenas nossos animais, mas também nossas famílias e vizinhos”, destacou.
Para facilitar o acesso da população, a campanha contará com diversos pontos de vacinação espalhados pelos bairros da cidade. Confira onde levar seu pet:
Praça Ângelo Spadari
Escola Marechal Rondon
Praça Nossa Senhora Aparecida
Colégio Machado de Assis
Praça Vilhena Rações
Assembleia de Deus (Barão do Melgaço I)
Centro de Referência de Assistência Social (Cras)
Mercado Ribeiro (Barão do Melgaço II)
UBS Liro Hoesel (Cristo Rei)
Escola Luiz Eduardo Rover
Colégio Militar Dom Pedro II
Mercado Umuarama (Maria Moura)
Mercado Cardoso (Cristo Rei)
Escola Prof. Hermógenes (Jardim Primavera)
Escola José Paulo Paes (Moysés de Freitas)
Escola Martim Lutero (Jardim América)
Escola Prof.ª Dirce (Bela Vista)
Escola Cleonice Batista de Jesus (Jardim das Oliveiras)
Feira São José (São José)
Escola Ronaldo Aragão (São José)
Fundação Universidade Federal de Rondônia (Unir)
Escola Noeme Barros (Bodanese)
Creche Santa Luzia (Industrial)
UBS Leonardo (Alto Alegre)
Central Rações (Setor 06)
Escola Maria Celoir (Embratel)
Escola Maria Arlete (Alto Alegre)
Escola Genival Nunes (Alto Alegre)
Creche Abílio Nicolielo (Parque São Paulo)
Escola Felipe Rocha (Alphaville)
Bar Tucunaré (Cohab)
Prefeitura de Vilhena
UBS Setor 12
Escola Omar Godoy (Jardim América)
Assembleia de Deus (Assossete)
Comentários
Seja o primeiro a comentar!