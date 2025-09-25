Prefeitura de Vilhena lança programação do Outubro Rosa com ações em todas as unidades de saúde

Publicada em 25/09/2025 às 14h38
A Prefeitura de Vilhena, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semus), promoverá durante todo o mês de outubro uma série de ações voltadas à prevenção e detecção precoce do câncer de mama e do colo do útero, dentro da campanha Outubro Rosa.
O câncer de mama é o tipo mais frequente entre as mulheres, depois do câncer de pele. Somente no Brasil, foram estimados 73,6 mil novos casos para 2024, o que representa 66,54 casos a cada 100 mil mulheres. Já o câncer do colo do útero é o terceiro mais incidente no país, com 17 mil novos registros anuais previstos no triênio 2023-2025.
Pensando nisso, a Atenção Primária à Saúde (APS), realiza a campanha com foco na prevenção, no diagnóstico precoce e na ampliação do cuidado integral à saúde da mulher.
As atividades começam no dia 1º de outubro, às 8h, com a cerimônia oficial de abertura da campanha na Câmara Municipal de Vereadores. Na mesma data, também terá início a coleta de exames preventivos e a realização de mamografias em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs). Já no dia 2 de outubro acontecerá a “Manhã Rosa”, voltada para gestoras das UBSs e coordenadoras APS e Vigilância.
A mobilização também se estende ao Hospital do Amor, onde todos os dias do mês será realizada a Semana Rosa, com atendimentos de exames de mamografia destinados a mulheres de 40 a 69 anos, além de preventivos e de saúde bucal para mulheres de 25 a 64 anos e que já tenham iniciado a vida sexual ativa.
Entre os dias 8 e 30 de outubro, a ação “Noite Rosa” voltará a ser realizada em todas as UBSs do município, com atendimentos estendidos no período noturno, seguindo cronograma específico em cada unidade. Confira:
Segunda-feira na UBS Liro Hoesel (Cristo Rei); Terça-feira na UBS Industrial (Industrial) e UBS Luis Valdez (Setor 12); Quarta-feira na UBS Afonso Mansur (BNH) e UBS Vitalina Gentil (São José); Quinta-feira na UBS Carlos Mazala (Setor 19) e Sexta-feira na UBS Leonardo (Alto Alegre).
Para encerrar a campanha, no dia 31 de outubro acontecerá o “Dia D da Saúde da Mulher”, com programação especial em todas as UBSs.
