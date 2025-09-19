Prefeitura de Vilhena inicia primeira etapa de obras de asfalto no Jardim das Oliveiras

Publicada em 19/09/2025 às 14h53
A Prefeitura de Vilhena, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), deu início nesta semana a mais uma etapa do programa de pavimentação, com a abertura de uma nova frente de obras, desta vez no bairro Jardim das Oliveiras (Setor 20). O projeto, financiado com recursos de emenda parlamentar da deputada Rosangela Donadon, no valor de R$ 5 milhões, e contrapartida do município no montante de R$ 3 milhões, objetiva asfaltar ruas e avenidas, beneficiando centenas de moradores da região. Atualmente, as equipes trabalham na fase de terraplanagem das vias.
A obra, que inclui pavimentação, meio-fio e sarjeta, será realizada em duas etapas. A primeira etapa já está em andamento e contemplará 50% do total de vias planejadas para receber a pavimentação. A outra metade será realizada em 2026.
Essas obras se somam a outras frentes de trabalho que estão em andamento na cidade. Entre elas, destaca-se a pavimentação da via marginal da BR-174, no trecho entre a Avenida Rondônia e o Parque Ecológico, que está em fase final de conclusão e contribuirá para a fluidez do tráfego na rodovia federal.
Além disso, a prefeitura mantém frentes de trabalho nos setores 22 e 23, onde o término da pavimentação garantirá que todas as vias entre as avenidas Paraná e Brigadeiro Eduardo Gomes estejam asfaltadas. Outro ponto de destaque é o Setor 17, onde as obras estão em estágio avançado e a aplicação da massa asfáltica já começou, atendendo a uma demanda antiga dos moradores.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!