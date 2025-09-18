Prefeitura de Vilhena divulga lista de inscritos no Seletivo de Brigadista

Publicada em 18/09/2025 às 09h03
A Prefeitura de Vilhena, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA), divulgou na tarde desta terça-feira, 16, a lista de candidatos inscritos no Seletivo de Brigadista. O resultado com o nome dos aprovados na primeira etapa, deve ser divulgado no próximo dia 19 de setembro e, posteriormente, passarão pelo Teste de Aptidão Física (TAF), na próxima segunda-feira, 22.
Conforme edital, o processo seletivo será realizado em duas etapas: análise de títulos e experiência profissional, de caráter classificatório e eliminatório, e Teste de Aptidão Física (TAF), de caráter eliminatório, que consistirá em caminhada de 2.400 metros com bomba costal de 24 quilos, em até 30 minutos para homens e 35 minutos para mulheres.
Os profissionais selecionados atuarão em ações de prevenção e combate a incêndios urbanos, florestais e rurais, além de prestar apoio em resgates de vítimas, primeiros socorros, fiscalização preventiva e suporte à Defesa Civil Municipal.
Ao todo, são 10 vagas ofertadas, sendo sete de ampla concorrência e três destinadas a candidatos que se autodeclararem pretos, pardos, indígenas ou quilombolas, conforme a Lei Federal nº 15.142/2025. A remuneração será de R$ 2.250,00, acrescida de adicional de periculosidade de 30%, auxílio-alimentação, férias remuneradas e décimo terceiro salário. A carga horária será de 40 horas semanais, em regime de plantão de 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso.
Resultado das Inscrições e da Análise de Títulos
Processo Seletivo Simplificado – Brigadista Municipais
Adriano Augusto Lima Francisco
Edison Da Silva Gonçalves
Érik Adriano Arrigo
Fernanda Vargas Quintão
Flavio De Almeida Rodrigues
Gisele Oliveira Ribas
Glauciane Gomes De Brito
Janiele Cristine Ferreira De Carvalho
Liliane Gonçalves Moreira
Mauro Gomes De Moura
Priscila Meirelles Barros
Regina Maria Lopes Da Silva
Reginaldo Da Silva Braz
Rubiano Prestes
Tadile Vanessa Pereira De Moraes
Tiago Ricardo da Silva
