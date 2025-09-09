Prefeitura de Vilhena anuncia programação especial para o Dia das Crianças
Por ASSESSORIA
Publicada em 09/09/2025 às 09h01
A Prefeitura de Vilhena, por meio do programa “Semas Mais Feliz” da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas), promoverá no dia 11 de outubro uma grande festa em comemoração ao Dia das Crianças. O evento será realizado no Parque de Exposições, a partir das 14h, com uma programação gratuita voltada para as crianças e suas famílias.

A iniciativa tem como objetivo proporcionar um dia de lazer, integração e celebração da infância, reunindo atividades culturais e recreativas. Entre as atrações, estão previstos brinquedos infláveis, pula-pula, gincanas de rua e apresentações de dança.

Durante a programação, também haverá a distribuição gratuita de lanches, como pipoca, algodão doce, cachorro-quente, picolé e refrigerante. Outro destaque será a entrega de brinquedos, com a distribuição de carrinhos e bonecas para as crianças participantes.

Para ampliar o acesso ao evento, a Prefeitura colocará à disposição da população transporte gratuito.

PONTOS DE EMBARQUE E DESEMBARQUE

Bairro Alvorada – 1º rua do Bairro

Bairro Orleans – Na praça do Bairro

Bairro Embratel – Clube do Embratel

Bairro Assossete – Na rua dupla da caixa d’água

Setor 12 – Ponto de ônibus próximo ao Mercado Amarelinho

Setor 13 – Ponto de ônibus próximo ao mercado

Vila Operária – Igreja Católica

Av. Paraná – Praça do Geraldão e Praça do Mensageiro

Praça do 5º Bec

Bairro São José – Praça da Av. Jamari

Bairro Bodanese – Praça do Bairro

Bairro Cristo Rei – Posto de saúde do Bairro

Bairro União e Maria Moura – Praça do Bairro

Setor 17 e setor 19 – Praça do Bairro próximo ao Posto

