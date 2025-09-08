Prefeitura de Vilhena abre processo seletivo para contratação de brigadistas municipais

Publicada em 08/09/2025 às 09h17
A Prefeitura de Vilhena, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), publicou na sexta-feira, 5, o Edital nº 001/202 para a contratação de brigadistas municipais que irão integrar a Brigada Municipal de Prevenção e Combate a Incêndios de Vilhena (BPCI-VHA). As inscrições, que são gratuitas, estão abertas de 8 a 12 de setembro e podem ser realizadas pelo link Inscrição BPCI-VHA.
Os profissionais selecionados atuarão em ações de prevenção e combate a incêndios urbanos, florestais e rurais, além de prestar apoio em resgates de vítimas, primeiros socorros, fiscalização preventiva e suporte à Defesa Civil Municipal.
Ao todo, serão ofertadas 10 vagas, sendo sete de ampla concorrência e três destinadas a candidatos que se autodeclararem pretos, pardos, indígenas ou quilombolas, conforme a Lei Federal nº 15.142/2025. Também será formado cadastro reserva com até 40 candidatos.
A remuneração será de R$ 2.250,00, acrescida de adicional de periculosidade de 30%, auxílio-alimentação, férias remuneradas e décimo terceiro salário. A carga horária será de 40 horas semanais, em regime de plantão de 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso.
Podem participar do processo candidatos com idade entre 18 e 50 anos, ensino médio completo e curso básico de Brigadista ou Bombeiro Civil, com carga mínima de 40 horas, ministrado pelo Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia ou instituição credenciada.
Conforme edital, o processo seletivo será realizado em duas etapas: análise de títulos e experiência profissional, de caráter classificatório e eliminatório, e Teste de Aptidão Física (TAF), de caráter eliminatório, que consistirá em caminhada de 2.400 metros com bomba costal de 24 quilos, em até 30 minutos para homens e 35 minutos para mulheres.
O resultado final está previsto para o dia 29 de setembro, com convocação imediata dos aprovados para assinatura de contrato com validade de três meses, podendo ser prorrogado por igual período.
