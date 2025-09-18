Prefeitura de Rolim de Moura e Governo firmam parceria para mais de 13 km de pavimentação asfáltica

Publicada em 18/09/2025 às 14h58
Na tarde desta quarta-feira, 17, a população de Rolim de Moura participou da solenidade de assinatura da ordem de serviço para obras de pavimentação asfáltica em ruas e avenidas do município. O ato aconteceu na Avenida 25 de Agosto e contou com a presença do prefeito Aldo Júlio, do governador Coronel Marcos Rocha, além de autoridades estaduais, municipais e moradores que prestigiaram o evento.
O projeto prevê a execução de mais de 13 quilômetros de asfalto, distribuídos em cinco lotes de obras que contemplam diferentes bairros e o distrito de Nova Estrela, com serviços de drenagem, meio-fio, sarjeta e calçadas, assegurando mais infraestrutura e mobilidade urbana.
Durante o evento, o governador Marcos Rocha destacou a satisfação em contribuir com o desenvolvimento da cidade.
“É uma alegria enorme proporcionar à população rolimourense mais qualidade de vida e mobilidade. Com esses investimentos em infraestrutura, estamos garantindo ruas asfaltadas e melhores condições de trafegabilidade, valorizando os bairros e oferecendo à comunidade um futuro com mais dignidade”, declarou o governador.
O prefeito Aldo Júlio agradeceu o apoio do Governo do Estado e reforçou a importância da união de esforços.
“Quero agradecer ao governador Marcos Rocha pela parceria e por ajudar na construção de uma Rolim de Moura com mais asfalto e mobilidade. Estamos trabalhando para oferecer uma cidade do jeito que o rolimourense merece: com qualidade e respeito às suas necessidades”, afirmou o prefeito.
A solenidade foi marcada pela participação popular e pelo reconhecimento da importância dessa conquista para o município. Para os moradores, a chegada do asfalto representa não apenas melhorias na trafegabilidade, mas também mais valorização dos imóveis e melhores condições de vida.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!