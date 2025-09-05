Prefeitura de Rolim de Moura anuncia recebimento de recursos de emenda do deputado Cirone Deiró

Publicada em 05/09/2025 às 14h34
A Prefeitura de Rolim de Moura (RO) confirmou nesta sexta-feira,5, que já está disponível na conta do município o valor de R$ 500 mil, fruto de emenda parlamentar nº 183/2025/PGE-SEOSP, de autoria do deputado estadual Cirone Deiró. O recurso, somado à contrapartida municipal de R$ 63.765,71, será aplicado na construção de uma quadra de campo sintético no distrito Nova Estrela.
O prefeito Aldo Júlio comemorou a conquista e agradeceu ao parlamentar pelo compromisso com a população rolimourense. “Essa emenda do deputado Cirone Deiró representa um grande avanço para Nova Estrela, local que tem recebido atenção especial desse gestão com muito investimentos. A obra vai garantir às nossas crianças, jovens e famílias um espaço digno para esporte e lazer. Somos gratos por esse olhar atencioso com nossa comunidade”, destacou o prefeito.
O vice-prefeito Alcides Rosa, morador do distrito, também ressaltou a importância da parceria. “O deputado Cirone tem sido um parceiro de Nova Estrela, sempre atendendo às demandas da nossa população. A quadra sintética será motivo de alegria e orgulho para todos nós”, afirmou.
De acordo com a Prefeitura, a obra já está em fase de preparação de projeto executivo e, em breve, será iniciada, atendendo a um pedido da comunidade local. A quadra será construída na praça Hermenegildo Ferreira Costa, na região central do distrito.
