Prefeitura de Rio Crespo intensifica limpeza urbana e reforça compromisso com a cidade limpa

Publicada em 06/09/2025 às 08h30
A Prefeitura de Rio Crespo, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, intensificou as ações de limpeza urbana com recolhimento de galhos, entulhos e demais resíduos em frente às residências, em operações previamente comunicadas à população.
Segundo a administração municipal, o trabalho vai além da preservação da estética da cidade, pois contribui diretamente para a saúde pública, a segurança e o bem-estar dos moradores. O objetivo é manter o município limpo, organizado e acolhedor.
As operações de limpeza são consideradas fundamentais para evitar o acúmulo de resíduos, garantir melhores condições de tráfego e proporcionar mais conforto e dignidade à comunidade.
A Prefeitura reforça ainda a importância da colaboração dos moradores, destacando que a manutenção da limpeza urbana é uma responsabilidade coletiva e demonstração de respeito à cidade e à qualidade de vida de todos.
