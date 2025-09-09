Prefeitura de Rio Crespo apresenta oficialmente o hino municipal em evento de 7 de Setembro

Publicada em 09/09/2025 às 14h22
A letra, de autoria de Gesiel Leviathan Sampaio, havia sido escrita na década de 1990 e ganhou melodia própria neste ano de 2025, consolidando-se como hino oficial. O autor participou da solenidade e destacou a satisfação em ver sua composição reconhecida.
“Na época, foi uma grande satisfação participar do concurso que surgiu. Fui agraciado e, graças a Deus, hoje nós vemos aí um trabalho muito bem feito, divulgado. Isso pra mim é muita honra e meu prazer enorme de estar aqui, vindo de tão longe, pra hoje ver essa grande festa, essa grande coisa que realmente nos faz felizes e ver nosso município em desenvolvimento”, afirmou.
O desfile reuniu mais de duas mil pessoas entre participantes e público, em um resgate histórico que envolveu todos os setores do município. O clipe apresentado com a melodia trouxe imagens que retratam a beleza, a tradição e a história de Rio Crespo, fortalecendo o sentimento de pertencimento da população.
Segue o link do hino: https://youtu.be/t7mIVbptNbQ
