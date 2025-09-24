Prefeitura de Porto Velo restabelece iluminação na avenida Rio de Janeiro

Publicada em 24/09/2025 às 15h42
A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur), realizou no último domingo (20) a reposição de 400 metros de rede elétrica e a instalação de 10 novas luminárias na avenida Rio de Janeiro, entre as ruas Daniela e Guaporé.
O trabalho foi necessário porque, mais uma vez, a via ficou às escuras em razão de furtos de cabos. Além de comprometer a segurança dos moradores e motoristas que circulam na avenida diariamente, essas ações criminosas atrasam o avanço dos serviços que a Emdur vem realizando em toda a cidade.
“Nosso compromisso é manter Porto Velho iluminada. Porém, quando enfrentamos furtos como esse, precisamos refazer um serviço que já havia sido entregue, o que gera custos adicionais e atrapalha o andamento de outras frentes de trabalho”, destacou o presidente Bruno Holanda.
Apesar das dificuldades, as equipes continuam atuando com dedicação, conscientes de que a iluminação pública é fundamental para a segurança e qualidade de vida da população.
A Prefeitura reforça que o apoio da comunidade é essencial. Em casos de furto, a orientação é denunciar imediatamente à Polícia Militar pelo telefone 190. Já para solicitar manutenção ou instalação de iluminação pública, o atendimento está disponível pelo WhatsApp (69) 99224-0676.
Com a ajuda da população, será possível não apenas ampliar os serviços de iluminação, mas também preservar o que já foi realizado, garantindo ruas mais seguras e bem iluminada para todos.
