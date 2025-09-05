Prefeitura de Porto Velho valoriza cultura e garante apoio a eventos na capital

Publicada em 05/09/2025 às 16h09
A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Fundação Cultural do Município (Funcultural), está apoiando uma série de eventos culturais e comunitários realizados neste início de setembro. A iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal em incentivar a cultura, preservar tradições e proporcionar lazer com infraestrutura adequada para a população.
A programação é diversificada e contempla desde festas juninas até festivais de música e atividades comunitárias. Confira:
• 1ª Edição do Arraial Abobrão – de 4 a 7 de setembro, na rua Murici, bairro Cohab. A programação inclui a quadrilha Flor da Primavera, no dia 6 às 23h, e o Forró de José Carlos, no dia 7.
• 5º Madeira Road – de 5 a 7 de setembro, na Chácara Vilela (Nova Esperança). O evento conta com palco de 8x8 metros, iluminação de médio porte e show da Banda Kizomba.
• 22ª Festa Junina dos Cataca – dia 6 de setembro, às 19h, na rua Poty, Vila Tupy, com estrutura de banheiros químicos para atender o público.
• Culto das Flores – dia 7 de setembro, às 19h, na rua Henrique Valente, bairro Três Marias, com apresentação de artista convidado.
• Os Brutos da PV8 – corrida com percurso de 5 km, no dia 6 de setembro, entre a Fazenda SK Nobre e a Fazenda Sempre Você. O evento terá duas bandas de forró (Rejane e Sirlene).
• Evento da Associação dos Auditores Fiscais da Sefin – dia 5 de setembro, na avenida Rio Madeira, bairro Nova Esperança, com forró de Rejane Castro.
• Festival de Praia de Vila Calderita – nos dias 6 e 7 de setembro, com programação musical e atividades voltadas ao lazer da comunidade ribeirinha.
• Feijoada do Barracão Rádio Farol – dia 6 de setembro, a partir das 10h, na rua Tabajara com Rui Barbosa, bairro Panair.
ESTRUTURA GARANTIDA
De acordo com o presidente da Funcultural, Antônio Ferreira, o apoio da Prefeitura envolve a disponibilização de palcos, iluminação, banheiros químicos, atrações musicais e apresentações culturais, conforme as necessidades de cada evento.
“O compromisso da Prefeitura através da Funcultural é priorizar a valorização da nossa cultura. São tendas, banheiros químicos, atrações musicais e apresentações culturais que deixam os eventos com uma estrutura adequada para receber os visitantes”, destacou o presidente.
ECONOMIA E INTEGRAÇÃO COMUNITÁRIA
Essas iniciativas fortalecem a economia criativa, movimentam o comércio local e proporcionam visibilidade para artistas independentes e grupos tradicionais. Além de preservar costumes, os eventos apoiados pela Funcultural promovem a integração comunitária e oferecem momentos de lazer para todas as idades.
A Prefeitura de Porto Velho convida a população a prestigiar a agenda e participar ativamente das festividades que celebram a identidade cultural da capital.
