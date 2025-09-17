Prefeitura de Porto Velho vai implantar comedouros para animais de rua

Publicada em 17/09/2025 às 16h19
Trazer mais dignidade aos animais em situação de rua tem sido um dos compromissos da Prefeitura de Porto Velho. Para isso, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema) vai iniciar a instalação de comedouros e bebedouros públicos, garantindo água limpa e ração em condições adequadas para cães e gatos errantes.
O primeiro equipamento a ser instalado será na sede da própria secretaria, e outro ponto deve ser implantado em breve no Posto de Saúde Hernandes Índio. Cada comedouro tem capacidade para armazenar até 5 kg de ração, abastecidos duas vezes por semana. A manutenção ficará sob responsabilidade do órgão onde o equipamento estiver instalado.
APOIO COLETIVO
A iniciativa não é apenas do poder público. Empresas, parlamentares, instituições parceiras e a própria população são convidados a participar desse gesto de solidariedade. A proposta é criar uma rede de cuidado que possa mudar a realidade de centenas de animais que diariamente enfrentam fome e sede pelas ruas da capital.
“Esse projeto vai muito além de fornecer comida e água. É um gesto de humanidade e respeito à vida animal. Nossa expectativa é melhorar significativamente a qualidade de vida desses cães e gatos, e queremos envolver a comunidade nessa missão. Quem puder ajudar com manutenção e abastecimento será sempre bem-vindo”, destacou o secretário municipal de Meio Ambiente, Vinícius Miguel.
HIGIENE E SEGURANÇA
A ação também cumpre o que determina a Lei Municipal nº 3.146/2024, que autoriza empresas, instituições e cidadãos a instalarem comedouros e bebedouros em Porto Velho. O texto da lei estabelece critérios para garantir a saúde e segurança dos animais:
• Água sempre potável e fornecida pela empresa de abastecimento;
• Ração em condições ideais de armazenamento, respeitando prazos de validade;
• Estrutura feita de materiais resistentes e impermeáveis, como PVC liso;
• Instalação em locais apropriados, fora de áreas sanitárias;
• Manutenção obrigatória a cada três meses e limpeza constante;
• Condições adequadas de higiene em todos os pontos;
• Identificação dos comedouros com sua finalidade e responsável pela confecção, valorizando o gesto em prol da causa animal.
A iniciativa reafirma o compromisso da administração municipal em unir esforços com a população e parceiros para transformar a realidade de animais em situação de abandono. Com ações simples, mas de grande alcance, Porto Velho caminha para se tornar referência em cuidado e respeito à vida animal.
