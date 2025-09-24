Prefeitura de Porto Velho reforça segurança no trânsito com implantação e revitalização de faixas de pedestres

Publicada em 24/09/2025 às 11h14
A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Mobilidade (Semtran), está intensificando os investimentos em segurança viária com foco na implantação e revitalização de faixas de pedestres em diversos bairros da cidade. A iniciativa busca garantir maior proteção aos cidadãos, reduzir acidentes e organizar o fluxo de veículos e pedestres, especialmente em áreas de grande circulação.
De acordo com a Semtran, já foram executadas 22 novas implantações e 10 revitalizações de faixas de pedestres em locais estratégicos, como escolas, igrejas, unidades de saúde, supermercados e vias de intenso movimento.
A escolha dos pontos segue critérios técnicos que consideram o volume de pedestres, a densidade do tráfego e a vulnerabilidade da população atendida.
LOCAIS ATENDIDOS
Detran (Aponiã) – revitalização
Escola Batista Vida Plena (Cohab) – revitalização
Igreja Assembleia de Deus (Cidade do Lobo) – implantação
Residencial Parque dos Ipês (Novo Horizonte) – implantação
Supermercado Skina (Ronaldo Aragão) – implantação
Ministério Público (Olaria) – revitalização
Escola Estadual Luiz Soares de Cássia (Maringá) – implantação
Avenida dos Imigrantes (Rio Madeira) – implantação
Escola Municipal Tarumã (Igarapé) – implantação
Escola João Ribeiro Soares (Igarapé) – revitalização
COMPROMISSO COM A POPULAÇÃO
As faixas de pedestres representam um dos principais instrumentos de segurança no trânsito. Elas garantem visibilidade, oferecem pontos de travessia seguros e reforçam a organização do espaço urbano.
"Ao priorizar esses serviços em frente a escolas, instituições públicas e áreas comerciais, a gestão municipal assegura maior proteção a crianças, idosos e pessoas com mobilidade reduzida", afirma o secretário da Semtran, Iremar Torres.
A divulgação dos locais atendidos também reforça a política de transparência e prestação de contas, permitindo que a população acompanhe os investimentos e entenda como estão sendo definidas as prioridades.
PREVENÇÃO QUE SALVA
"As ações da Semtran possuem caráter preventivo e educativo. Ao melhorar a sinalização, a Prefeitura busca reduzir o risco de acidentes, estimular comportamentos responsáveis e conscientizar motoristas e pedestres sobre a importância do respeito mútuo no trânsito. Uma faixa de pedestre bem localizada e devidamente sinalizada pode significar a diferença entre risco e segurança, contribuindo para salvar vidas diariamente", concluiu o secretário.
SERVIÇO CONTÍNUO
Os trabalhos de implantação e revitalização são executados por equipes técnicas da Semtran e fazem parte de um cronograma permanente de manutenção da sinalização viária.
"A medida garante que os serviços não se limitem a ações pontuais, mas sejam parte de uma política contínua de cuidado com a cidade e com seus cidadãos. Com essas iniciativas, Porto Velho avança na construção de um trânsito mais humano, organizado e seguro, reafirmando o compromisso da gestão municipal com a valorização da vida e a proteção da população", destacou o prefeito Léo Moraes.
