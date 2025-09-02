Prefeitura de Porto Velho reforça atividades de conscientização e prevenção ao suicídio

Publicada em 02/09/2025 às 11h36
A campanha internacional Setembro Amarelo promove a conscientização da sociedade sobre a prevenção ao suicídio, valorização e proteção da vida. No Brasil, ela foi idealizada em 2014, mas sua primeira edição aconteceu no ano seguinte, com o esforço da Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP), em parceria com o Conselho Federal de Medicina (CFM). O Dia “D” da campanha é 10 de setembro, Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio.
Dada à importância de discutir a temática e realizar atividades voltadas para a prevenção, a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), vai intensificar ainda mais as ações de diversas formas e em pontos da cidade.
O secretário da Semusa, Jaime Gazola, informa que, além do trabalho de conscientização da sociedade como um todo, por determinação do prefeito Léo Moraes, haverá reforço dos serviços prestados à população e servidores municipais através do Centro de Atenção Psicossocial (Caps).
“Também realizaremos palestras, rodas de conversa, dinâmicas, distribuição de materiais alusivos à campanha de conscientização e escutas especializadas, entre outras ações desenvolvidas pela Semusa”, destacou.
Jaime Gazola enfatiza que é preciso pedir ajuda. Qualquer pessoa que estiver se sentindo deprimida e com ideação suicida e/ou autolesiva deve procurar atendimento imediatamente nas unidades de saúde ou nos Caps. Além disso, é preciso que a sociedade esteja atenta aos sinais e disposta a acolher e ajudar quem estiver sofrendo.
No caso de alguém perceber que alguma criança, adolescente, jovem ou qualquer pessoa tenha conduta autolesiva, como lesões nos braços e pernas, por exemplo, deve-se oferecer carinho, apoio e compreensão. Além disso, orientar a procurar atendimento especializado.
A tentativa de suicídio é o pedido de socorro de quando a dor de viver se torna insuportável.
