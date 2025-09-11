Prefeitura de Porto Velho realiza projeto “Dia de Brincar” neste sábado (14)

Publicada em 11/09/2025 às 16h13
A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social e (Semias) e da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel), realiza, o projeto “Dia de Brincar”, neste sábado (14), a partir das 16h, no Parque da Cidade, localizado na av. Calama, ao lado do Porto Velho Shopping.
“Na gestão Léo Moraes, a infância e adolescência são prioridades absolutas. A Prefeitura assinou o Pacto pela Primeira Infância, assumiu o compromisso com o Selo Unicef e agora reforçamos esse compromisso com a nossa cidade: o brincar é direito garantido pela Lei Municipal nº 4.699/2024, que institui o Dia Municipal do Brincar”, disse a secretária-adjunta da Semias, Tércia Marília.
A programação vai contar com:
- Recreadores conduzindo as brincadeiras;
- Lanche e água para a criançada;
- Jogos e atividades que resgatam brincadeiras antigas como esconde-esconde, bets, pula corda, pula elástico e amarelinha;
-Espaço para pais e filhos se divertirem juntos, longe das telas.
A proposta é ocupar as praças e espaços públicos de Porto Velho com alegria, cidadania e inclusão, sempre em diálogo com as datas comemorativas. Esta edição do projeto “Dia de Brincar” é em alusão à Semana da Pátria, para brincar e aprender sobre a Independência do Brasil.
“E tem mais: essa é apenas a primeira de muitas edições que vão acontecer em várias praças e lugares públicos da nossa cidade. Porque brincar é também aprender, conviver e crescer junto”, disse Tércia Marília.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!