Prefeitura de Porto Velho realiza poda de árvores na região da Praça da Três Caixas DÁgua

Publicada em 03/09/2025 às 08h38
Com o objetivo de garantir melhores condições de visibilidade da sinalização na região central da capital, a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema), realiza trabalho de poda de árvores e retirada de galhos em diversas regiões da cidade.
A região da praça das Três Caixas D’Água, no cruzamento das avenidas Carlos Gomes com Rogério Weber, no centro da capital, recebeu o serviço com a finalidade de evitar acidentes e garantir principalmente segurança dos condutores, em pontos próximos à sinalização semafórica. O trabalho foi solicitado pela Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Mobilidade (Semtran).
De acordo com a Sema, além da Praça da Três Caixas D’Água, outros cruzamentos movimentados também receberam as podas, como, por exemplo, avenida Presidente Dutra com Duque de Caxias, Presidente Dutra com Abunã, Rio Madeira com Imigrantes, Sete de Setembro com Rio Madeira, Rio Madeira com Amazonas, Jatuarana com Açaí e Campos Sales com Jatuarana.
Além da sinalização dos cruzamentos, o trabalho das equipes tem como finalidade contribuir com a visibilidade de radar. Outro trabalho realizado pela Sema é a erradicação, ou seja, quando há necessidade de cortar totalmente a árvore que fornece risco para condutores, moradores ou do ambiente de uma forma em geral.
Após a poda das árvores, a Sema conta com apoio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), que realiza a retirada e limpeza do local. De acordo com o gerente de Arborização da Sema, Hueslen Noronha, a equipe da secretaria está diariamente pela cidade contribuindo com a qualidade de vida dos moradores.
“A Sema tem intensificado as ações de poda de árvores que interferem na sinalização de trânsito. Uma ação fundamental para evitar acidentes e, principalmente, contribuir com a qualidade de vida dos nossos moradores. Em especial na região da Praça das Três Caixas D’Água, que é um local histórico e recebe uma grande movimentação todos os dias”, disse o gerente.
A equipe realiza esse trabalho em média de três locais por dia. A Prefeitura de Porto Velho tem buscado garantir um ambiente urbano seguro e bem cuidado, realizando serviços de poda preventiva, recolhimento de árvores, roçagem, recolhimento de lixo e ainda diversas outras ações que contribuem para o desenvolvimento da cidade.
COMO SOLICITAR
Para a população que deseja solicitar a poda preventiva, o procedimento é simples. O munícipe deve:
-Preencher requerimento junto à Sema;
-Apresentar cópia do RG e CPF;
-Apresentar comprovante de residência em nome do solicitante.
Através da Sema pelo Whatsapp (69) 99942-7097, ou presencialmente na secretaria, localizada na rua General Osório, nº 82. 3° andar, Centro de Porto Velho, de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h.
