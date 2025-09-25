Prefeitura de Porto Velho realiza palestra sobre o Programa Nacional de Acesso ao Trabalho

Publicada em 25/09/2025 às 12h02
A Prefeitura de Porto Velho, por meio do Cras Elizabeth Paranhos, da Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias), realizou, na manhã da quarta-feira (24), uma palestra/debate sobre o Programa Nacional de Acesso ao Trabalho (Acessuas Trabalho) para os diretores e técnicos da Semias. A palestra/debate teve como facilitadora, a técnica Elsie Shocknnes.
O Programa de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho (Acessuas Trabalho) busca a autonomia das famílias usuárias da política de assistência social, por meio da integração ao mundo do trabalho. A iniciativa faz parte de um conjunto de ações de articulação de políticas públicas e de mobilização, encaminhamento e acompanhamento de pessoas em situação de vulnerabilidade e/ou risco social para acesso a oportunidades afeitas a trabalho e emprego.
As ações de inclusão produtiva compreendem a qualificação técnico-profissional; a intermediação pública de mão de obra; o apoio ao microempreendedor individual e à economia solidária; o acesso a direitos sociais relativos ao trabalho (formalização do trabalho); a articulação com comerciantes e empresários locais para mapeamento e fomento de oportunidades, entre outros.
AÇÕES
-Promoção de estratégias, ações e medidas para enfrentar a pobreza, por meio de identificação e sensibilização de usuários;
-Desenvolvimento de habilidades e orientação para os usuários; acesso a oportunidades por meio do encaminhamento de usuários;
-Monitoramento do percurso dos usuários no acesso ao mundo do trabalho;
-Articulação com outros programas e serviços da assistência social e de demais áreas, como saúde, educação e trabalho;
-Acompanhar usuários que ingressem no mundo do trabalho, dentre outras ações.
PÚBLICO
Populações urbanas e rurais em situação de vulnerabilidade e risco social com idade entre 14 e 59 anos, com prioridade para usuários de serviços, projetos e programas de transferência de renda socioassistenciais, em especial:
- Pessoas com deficiência (PcD);
- Mães atípicas;
- Jovens do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos;
- Pessoas inscritas no CadÚnico;
- Adolescentes e jovens no sistema socioeducativo e egressos;
- Famílias com presença de trabalho infantil;
- Famílias com pessoas em situação de privação de liberdade;
- Famílias com crianças em situação de acolhimento provisório;
- População em situação de rua;
- Adolescentes e jovens no serviço de acolhimento e egressos;
- Indivíduos e famílias moradoras em territórios de risco em decorrência do tráfico de drogas;
- Indivíduos egressos do sistema penal;
- Pessoas retiradas do trabalho escravo;
- Mulheres vítimas de violência;
- Jovens negros em territórios do Plano Juventude Viva;
- Adolescentes vítimas de exploração sexual;
- Povos e comunidades tradicionais;
- Público de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais - LGBTQIA+;
- Entre outros, para atender especificidades territoriais e regionais.
PLANO DE GOVERNO
Porto Velho dá mais um passo rumo à inclusão social e à promoção da autonomia das famílias em situação de vulnerabilidade. O município, por meio da rede de assistência social começa a implementação do programa Acessuas Trabalho, visando facilitar o acesso ao mundo do trabalho para usuários da política de assistência social.
A ação está alinhada ao Plano de Governo do prefeito Léo Moraes, que tem como pilares a valorização das pessoas, o fortalecimento da gestão pública e o desenvolvimento econômico com inclusão. E é exatamente nessa interseção que o Acessuas Trabalho se encaixa: promovendo capacitação, orientação profissional e acesso real ao emprego para quem mais precisa.
Em Porto Velho, um dos focos é a atenção às mães atípicas, que enfrentam desafios diários ao cuidar de filhos com deficiência ou condições do neurodesenvolvimento. Para elas, a empregabilidade não é apenas uma questão de renda, mas de reconhecimento, de respeito e de oportunidade.
Com o apoio dos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) e dos Centros de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), o programa objetiva oferecer orientação profissional, capacitação e articulação com o setor produtivo, criando oportunidades reais de empregabilidade para quem mais precisa. A iniciativa também dialoga com políticas municipais voltadas ao atendimento especializado e ao empreendedorismo feminino.
Além da capacitação, o programa também atuará na articulação com empresas locais, que promoverão parcerias que favorecerão a contratação de pessoas em situação de vulnerabilidade. A meta é garantir que o desenvolvimento econômico do município de Porto Velho seja inclusivo e sustentável, consolidando-se como referência em políticas públicas voltadas à inclusão produtiva, à valorização da mulher e ao respeito às diversidades que compõem a população da capital rondoniense.
